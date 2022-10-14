IRIS-T вже на південному фронті: у Повітряних силах розповіли, як нові системи ППО допоможуть Україні

Тих систем протиповітряної оборони, які має Україна, вкрай недостатньо, тому рішення західних партнерів надати їх значно допоможе у війні проти Росії.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що після масованих ракетних обстрілів росіян по Україні та постійного використання дронів-камікадзе країни Заходу вирішили надати ЗСУ більше систем протиповітряної оборони.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Новини гарні. Світ відреагував на те, що відбулося за цей тиждень: масований ракетний удар, безпрецедентна робота нашої протиповітряної оборони, зенітні війська та інші сили оборони відпрацювали так, що дійсно збурили реакцію суспільства. Тих систем, які ми зараз маємо, дуже-дуже мало, ми не можемо таку державу, як Україна, перекрити тими засобами. Сьогодні багато країн зголосилися допомогти цими засобами ППО", – зазначив він.

Ігнат також додав, що будуть потрібні ще зусилля, аби інтегрувати ці ППО до української системи.

"Зрозуміло, що не так просто буде їх інтегрувати в нашу систему, але зрозуміло, що вони зможуть надійти не лише в Повітряні сили, а і у протиповітряну оборону Сухопутних військ, посилити певні напрямки там. Особливо, що стосується роботи проти дронів-камікадзе, які сьогодні заполонили наш простір. Усі засоби, які у нас є, потрібно використовувати, діє проти дронів навіть винищувальна авіація. Будемо збивати усім, чим є, і чекаємо від партнерів нових надходжень", – говорить він.

Також він прокоментував надання Німеччиною комплексу IRIS-Т.

"Що стосується IRIS-Т. Це комплекс тієї модифікації, якої в світі взагалі ще немає. Німеччина поставляє його першим в Україну. Вже ця система працює у Збройних силах десь там на південному напрямку. Очікуємо решту систем, які має поставити нам Німеччина. І скажемо так, Німеччина вже сама має бути зацікавлена в тому, щоб наростити своє виробництво установок, ракет. Дійсно IRIS-Т – хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна. Вона може працювати в одному інформаційному полі, як NASAMS чи Patriot", – говорить речник.

Він також зазначив, що у західних партнерів потрібно просити більше NASAMS.

"NASAMS – це вже перевірений комплекс, який має гарний авторитет у світі, на озброєнні у 12-ти країнах, і з ним буде легше щодо його постачань в Україну, тому що він є, ракети до нього є в достатній кількості у США. Треба просити ті країни, у яких є він на озброєнні, допомогти Україні тією кількістю, якою вони можуть, щоб посилити вже існуючу нашу ППО", – зазначив Ігнат.

Допомога Україні

Міністри оборони країн НАТО провели у Брюсселі шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.

Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть Україні ракети до систем протиповітряної оборони NASAMS. Вони можуть збивати крилаті ракети, які запускає Росія.