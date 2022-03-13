"Ірпінь не здолати!": мер повідомив про ситуацію в місті та спростував фейки (відео)

На 30% території міста йдуть бої.
Станом на 13 березня Ірпінь Київської області не захоплено російською армією. 70% міста повністю контролює українська влада, на 30% ідуть бої.
Про це повідомив голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Він також спростував фейки про себе, які ширяться Мережею.
"Дуже зараз багато фейків, що я поранений, що я десь в шпиталі лежу. Хтось каже, що я втік з міста. Хочу всю цю історію розвіяти. Я на місці, я працюю, ми допомагаємо евакуювати людей, допомагаємо медикаментами, їжею. Хлопці боронять наш Ірпінь. Ірпінь не здолати!" - наголосив Маркушин.
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