Ірпінці із багатоповерхівки не чекають на виплати і взялися збирати кошти по світу для відновлення свого будинку

Ірпінці із багатоповерхівки не чекають на виплати і взялися збирати кошти по світу для відновлення свого будинку

Програми відновлення чи компенсації за пошкоджене чи знищене майно поки що в розробці, проте мешканці однієї з багатоповерхівок у місті героїв Ірпені сидіти й чекати допомоги не стали.

Мешканці взялися до роботи і власними силами вже відновили комунікації, електрику та розчистили завали. Головна проблема – дах, який геть вигорів. Для збору коштів пожильці відкрили спеціальний рахунок, йдеться в ТСН.

«Тут були меблі, тут диван, тут комп’ютер, тут телевізор, там була кухня, холодильник. Все згоріло вщент», - показує Віталій квартиру своєї сестри, яка встигла пожити тут менше місяця, поки не прийшли росіяни.

На початку березня ця ірпінська багатоповерхівка опинилась в епіцентрі бойових дій. Вулицю Київську окупували російські солдати. Вбивали людей, мародерили і цинічно розстрілювали будинки танками та мінометами.

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До початку активних бойових дій жителі цього житлового комплексу встигли виїхати. А повернувшись жахнулися побаченому. Юрій вже встиг прибрати в квартирі, проте квартирою тепер це важко назвати. Все що залишилося від неї - лише на світлинах.

Та мешканці будинку сумували не довго і одразу взялися до роботи. Спочатку розчистили територію від завалів, спалених автівок та розбитого скла. Потім взялися за комунікації - поміняли труби каналізації, водопостачання та електропроводку. Закопчені під’їзди та коридори відшкрябують від кіптяви.

Для порятунку будинку жителі відкрили спеціальний рахунок, на якій збирають гроші всім світом. Спершу взялися за металолом, який здадуть.

На четвертому поверсі, де майже дірка у стіні, жила молода родина. І зараз мама з двома дітками аж у німецькому Мангеймі. Жінка - спеціаліст у сфері лактації та дитячого харчування. Вирішила дистанційно продовжити працювати і допомагати рятувати свій будинок. Допоки діти граються, вона записує відеорекомендації. Потім це відео долучатиме до своїх онлайн консультацій. Кошти за її роботу ідуть одразу на рахунок ОСББ. «Не мені оплачують учасники, я взагалі не перевіряю чи сплатив учасник. У кого є бажання і можливість перерахувати 5-10 грн і підтримати нашу ініціативу - це вже класно», - твердить вона.

Найбільша проблема цього будинку – покрівля. Вона згоріла разом із дерев’яним перекриттям. Для відновлення потрібно близько 8 млн гривень. Державна програма для таких проєктів лише розробляється.

Як мешканці Ірпеня самостійно відновлюють місто

«Ще немає програми по капітальному ремонту, Офіс президента ще розробляє програму, ми чекаємо на неї. Ми збираємо інформацію від людей працюють експерти. Якщо є можливість відновлювати самим, то ми радимо це робити», - каже секретар Ірпінської міськради Анжела Макеєва.

Київщині виділили 400 млн гривень на поточний ремонт вікон, дверей та латання дахів. Проте лише Ірпеню потрібно 1 млрд доларів для відновлення інфраструктури міста. Для реконструкції та будівництва житла по всій Україні знадобляться сотні мільярдів. Швидко їх не отримати, а тому рятувати власний будинок потрібно вже зараз.

Як ірпінцям вдається самотужки лагодити свій будинок можна простежити в соціальній мережі.

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