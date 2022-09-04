Ірпінці намагаються зберегти понівечені будівлі від дощів і холодів, але навіть на це коштів не вистачає

Мешканці понівеченого будинку в Ірпені усіма силами намагаються відновити своє помешкання, доки його остаточно не зруйнувала зима. За документами, житло мають, але фактично- безхатьки.

За попередніми розрахунками, на відбудову одного із понівечених будинків в Ірпені потрібно 15 мільйонів гривень. Проте в місті пошкоджено 60 відсотків інфраструктури, кажуть у міськраді, тож на всіх грошей не вистачає. Тому тепер намагаються хоча б уберегти будови від руйнування дощами та холодом, йдеться в ТСН.

Пані Світлана у 2015 року разом із родиною тікала з окупованої Горлівки сюди, щоб розпочати життя заново, в мирній Україні, але "русскій мір" наздогнав їх і тут. «Знову прийшла війна в наш дім. Все, що вивезено було з дому, все що нагадувало за рідних, наше мирне життя, все згоріло, нічого не залишилось - ви бачили одна чашка , де залишилось "посміхнись"», - показує жінка.

У кожній квартирі цього будинку своя щемлива історія і свої сльози. Сім'я Марини жила в сусідній квартирі, і уперше після лютого вона наважилася навідатися сюди, емоцій стримати не змогла. «Мені її не подарували, ми тяжкою працею на неї з чоловіком заробили, обмежуючи себе в усіх благах. А зараз те, шо тут, ці стіни - мабуть це відображення мого внутрішнього стану», - каже жінка.

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За попередніми розрахунками будівельників - відновити цей дім цілком реально, утім, обійдеться це приблизною в 15 мільйонів гривень. «Нам потрібно отримати проєктно-кошторисну документацію на будинок, щоб було вказано вартість робіт. Мерія ніби погодилась надати будівельні матеріали, але без кошторису ми цього не можем зробити. Нам потрібно зібратися власниками - ця сума понад 100 тис грн», - каже мешканка Наталія.

Пожильці таких коштів не мають, тож розуміють, що тепер основне завдання - зберегти сам дім, щоби після зими ще було що відновлювати. «Нам виділила область від державної субвенції частину – 40 млн на закупівлю будівельних матеріалів. Мова не йде про роботи, а саме просто про закупівлю матеріалів. Для того, щоб поновити дах, щоб будинок зберігся впродовж зими в тому стані, який він зараз є», - пояснює депутатка Ірпінської міської ради Оксана Нечитайло.

Тож поки чекають на матеріали, самотужки вже вивезли все будівельне сміття, зробили підпори в цоколі та верхній поверх застелили брезентом, аби дощова вода не текла по стінах.

За умов, коли конструкція може просто завалитися, жити в цьому будинку заборонено. Тож зараз тут постійно мешкає лише кішка Аліса. Її власники не змогли забрати із собою до тимчасового житла, проте щоденно відвідують і годують. Тож і Аліса терпляче чекає повернення всіх додому.

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