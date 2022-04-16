"Ішли в наступ через річку убрід": українські воїни розповіли, як окупанти на Донбасі втрапили у свою ж пастку

"Ішли в наступ через річку убрід": українські воїни розповіли, як окупанти на Донбасі втрапили у свою ж пастку

Російські загарбники влаштували пилову бурю, аби ускладнити оборону ЗСУ, однак самі не помітили українські протитанкові пастки.

На Донеччині українські воїни зупинили чергову спробу прориву окупантів. Вони, аби прорвати українську лінію оборони, на захід від Донецька пішли через річку убрід. Тепер, понад півтора десятка новітніх російських бойових машин піхоти та бронетранспортерів служитимуть ЗСУ.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Наші морпіхи кажуть, що знали про те, що ворог піде на прорив, і готувалися до оборони.

"Ми до населеного пункту під'їхали десь близько четвертої - п'ятої ранку. Буквально там, три-чотири години хлопцям вдалося подрімати і нас підняли по тривозі, бо вже, власне почався наступ противника", — розповідає морський піхотинець з позивним "Вікінг".

За його словами, це була масована ворожа навала. Піхоту окупантів прикривали понад чотири десятки танків, БТРів та бойових машин. Аби ускладнити оборону українським воїнам, загарбники влаштували ще й пилову бурю.

"Був сильний вітер і вони використовували такий маневр, шо вони ганяли техніку по полю і тим самим піднімали пил і весь пил дув на нас. Було видно, максимум десь сто метрів", — розповідає "Вікінг".

Внаслідок цього нападники самі ж не помітили протитанкові пастки, які влаштували українські захисники.

Військові кажуть, що бій тривав понад чотири години. Внаслідок чого у полях залишилось понад десять спалених одиниць ворожої техніки та ліквідовані нападники. Решта — покинули свої бронемашини і втекли.

Військові кажуть, що ці новітні загарбницькі бронемашини піхоти та бронетранспортери вдерлися до України аж із північного Кавказу. Проте півтора десятки БМП 3 та чотири БТР 82А наші морпіхи вже встигли "дерусифікувати". Замість російської стилізованої свастики — на броні тепер емблема української морської піхоти.

В ЗСУ кажуть, що тікаючи, росіяни дещо пошкодили частину бронемашин, але згодом їх планують відремонтувати. Ті пошкодження, зізнаються наші воїни, геть не критичні. Тому вони вже по черзі вчаться кермувати трофейною технікою.

"Тут забуваєш: вороже воно чи ні, розумієте? Воно моє вже! Все!" — кажуть українські воїни.

Загалом, морпіхи захопили понад десяток новітніх ворожих БМП 3 та пів десятка бронетранспортерів 82А. У батальйоні морської піхоти тепер з'явився цілий підрозділ, що планує якнайшвидше звільнити Україну від "рашиської нечисті".

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