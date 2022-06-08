"Іскандери" біля Херсону та 36 "Калібрів" у Чорному морі: Міноборони про загрозу ракетних ударів

"Іскандери" біля Херсону та 36 "Калібрів" у Чорному морі: Міноборони про загрозу ракетних ударів

Росія продовжує загрожувати Україні ракетними ударами.

Окупанти розмістили біля Херсону ракетні комплекси "Іскандер-М", а в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв КРМБ типу "Калібр".

Про це 8 червня "Медіацентрі Україна – Укрінформ" заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Росіяни у районі населеного пункту Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською областю) розгорнули ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Також існує загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря, де перебуває п’ять носіїв КРМБ типу "Калібр" із сумарним залпом 36 ракет.

Також кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

У Міноборони наголошують, що існує велика ймовірність подальшого ракетного обстрілу України.

Нагадаємо, в окупованому Криму медкомісії фальсифікують результати обстежень, аби мобілізувати якомога більше чоловіків.

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