“Іскандери” вздовж кордону і “шахеди”: Жданов відповів, чого тепер варто очікувати під час повітряних тривог

Росія нібито виставила вздовж кордону з Україною 46 пускових установок “Іскандер”, а за 10 днів у вересні застосувала проти України 168 “шахедів”.

Звідки стільки дронів і чи варто вірити загрозливим заявам з боку РФ, проаналізував військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

“Іскандери” вздовж кордону з Україною

“46 — це дуже багато. Дальність “Іскандера” сягає до 500 км. Також комплекс може застосовувати ще й крилату ракету, тоді його дальність відповідно збільшується до 1 500 км. Тобто вони покривають всю територію України” — говорить експерт.

“Але я подивився статистику і там на березень цього року залишалося менше 144 ракет комплексу “Іскандер”. Навіть з урахуванням того, що вони можуть виготовляти до 10 ракет в місяць. За 5 місяців 50 ракет — у них має бути приблизно 190 ракет, тобто по чотири ракети на пускову установку”, — додав він.

“Шахеди”: де Росія бере дрони-камікадзе?

За 10 днів у вересні Росія застосувала проти України 168 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, зазначив Олег Жданов. За його словами, це більше, ніж за весь серпень — тоді було 167 дронів за цілий місяць, і не набагато менше, ніж за весь липень — 197 дронів.

“В Росії були озвучені плани про те, щоб виготовляти до 6 тисяч “шахедів” на рік. Це приблизно 500 “шахедів” на місяць. Таку кількість навіть Іран сьогодні не може виготовляти, а у них виробництво налагоджене давно. Сама ж Росія до повномасштабного вторгнення мала близько 2,5 тис. дронів різного типу”, — зауважив експерт.

“На налагодженому виробництві баражуючих боєприпасів типу “Ланцет” таких об’ємів випуску навіть близько немає. Вони випускають їх в місяць десятками, але не сотнями. Тому тут, за наявними даними, Росія не мала можливості за літо відкрити багатосерійне виробництво Shahed-136, яке перевищувало б виробництво вже наявних зразків безпілотників і баражуючих боєприпасів типу “Ланцет”. Але попередній показник за вересень насторожує”, — наголосив Олег Жданов.

Висновок, вважає він, можна зробити невтішний в тому плані, що це можуть бути китайські “шахеди”: “Тому Китай, цілком імовірно, міг підключитися до постачання цих дронів в РФ, але це припущення. Адже Іран за своїми виробничими потужностями не “тягне” таку велику кількість в місяць, що за 10 днів 168 дронів вже прилетіло по нашій території”.

“Іскандери” і літаки: чому українські військові не можуть їх знищити

“Літаки ми не можемо дістати, тому що вони знаходяться на великій відстані. Вони прилітають сюди, наносять удар і знову летять на аеродроми, вглиб країни чи на північ. Туди ми дійсно не дістаємо. Вони не підходять близько до кордону, пуски ракет відбуваються з глибини території РФ, тому дістати їх нам немає чим”, — прокоментував Олег Жданов.

“Росіяни не можуть знищити наші комплекси ППО, тому що вони мобільні — вони постійно змінюють позиційні райони. Те ж саме стосується “Іскандерів”. Це мобільний комплекс. Він може десь “ховатися”, потім він “переїжджає”, потім він завантажує ракету, виходить на стартову позицію — ніхто не знає, де стартова позиція — робить пуск і їде”, — розповів він.

“Вони не стоять довго на одному місці. Тому це велика проблема. Коли комплекси мобільні, є проблема з їхнім знищенням. Адже комплекс потрібно спочатку спіймати для того, щоб знищити”, — резюмував військовий експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖДАНОВ: “Іскандери” під кордоном і “шахеди” — чого тепер варто очікувати під час повітряних тривог?

Нагадаємо, Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу “Іскандер” вздовж кордону України. Цим озброєнням окупанти атакують українські міста. Про це розповів заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії".

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