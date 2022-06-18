"Існує абсолютно реальна загроза для Харкова": Арестович розповів, що відбувається довкола і чого очікувати

"Існує абсолютно реальна загроза для Харкова": Арестович розповів, що відбувається довкола і чого очікувати

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про загрозу для Харкова, сказавши, що російські окупанти не зможуть захопити місто, проте ворожі обстріли продовжаться.

Арестович закликав місцевих жителів бути обережними та розуміти, що Харків знову став прифронтовим містом.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником, юристом Марком Фейгіним 18 червня.

"Існує абсолютно реальна загроза для Харкова. Там у Бєлгородській області на кордоні зібрана така пристойна збірна солянка російська – десь штук 5-7 БТГ, які за умови введення на напрямку, можуть принести Харкову великі неприємності. Вони не візьмуть місто, відразу кажу, але просунуться ближче до Харкова. Але поставити його під загрозу масованих ударів артилерією польовою вони можуть", – розповів Арестович.

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"Крім того, там є невелика така збірна соляночка армійської авіації – штук шість штурмовиків і штук десь 15-18 вертольотів на цьому напрямку. Що в принципі може завдати нашим військам і м мирним жителям великі неприємності. Тому Харків знову став прифронтовим містом. По Харкову б’ють польовою артилерією і ця ситуація може ще погіршитися. Харків’янам це треба враховувати", – застеріг радник керівника ОП.

Він запевнив, що вище військово-політичне керівництво про це все знає та вживає відповідних заходів, проте "війна – це війна і кожен снаряд не спіймаєш".

Арестович також закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Радник голови президентського офісу зауважив, що поки українські війська вимотують російські сили від Ізюма до Сєвєродонецька і Попасної, самі хитро підбираються до Херсона.

"По Харкову вночі "Іскандерами" били, за деякими даними, з Бєлгородської області. Це вкрай логічна у своїй жорстокості воєнна історія. Полягає вона ось в чому: поки ми вимотуємо російські сили від Ізюма до Сєвєродонецька і Попасної, утримуючи оборону і змушуючи їх зазнавати втрат, ми хитро підбираємося до Херсона. Лівою рукою прикриваємося, правою б’ємо. А вони відповідно намагаються зробити той самий трюк з Харковом, щоб ми відволікалися відповідно і не особливо там наступали на тих напрямках, які для них небезпечні. І тут – хто кого, це війна", – пояснив Арестович.

Водночас він запевнив, що Україні вистачить сил захистити Харків.

"Харків не візьмуть – це залізно, тут можна не хвилюватися. Інша річ – що битимуть по Харкову ще певний час і це доставить велику кількість неприємностей, якщо неприємностями можна назвати загибель мирних жителів, втрати", – сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 18 червня на Харківському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

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