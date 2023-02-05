"Існує консенсус": Шольц пообіцяв, що західна зброя не буде використана для атак території РФ

Німеччина разом із союзника веде координацію щодо надання зброї Україні.
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив про існування консенсусу щодо невикористання Україною західної зброї на території Російської Федерації.
Про це він сказав в інтерв'ю Bild.
"Разом із нашими союзниками ми передаємо Україні бойові танки, щоб вона могла захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно узгоджуючи її з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни", – сказав Шольц.
Такий самий "холоднокровний" підхід, додав він, Німеччина буде зберігати й надалі.
Відповідаючи на запитання, чи існує домовленість із Володимиром Зеленським про те, що Україна не застосовуватиме західну зброю на російській території, Шольц сказав: "Щодо цього існує консенсус".
Нагадаєм, раніше Шольц заявляв, що має намір далі проводити переговори з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Берлін буде продовжувати зусилля щодо припинення війни агресорки РФ проти України.
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