Існує незмінна мета – вже цього року підготувати основу для завершення цієї війни – Зеленський

У зверненні Володимир Зеленський розповів про продовження роботи над реалізацією Формули миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив про незмінну мету – цього року підготувати основу для завершення війни.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 5 серпня.

Президент розповів про продовження роботи над реалізацією Формули миру. На сьогодні є ще один новий підпис під комюніке Саміту – приєдналася Ботсвана.

Володимир Зеленський розповів, що цими днями тривають перемовини з учасниками наших робочих груп щодо пунктів Формули миру.

Власне, перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів Формули миру.

"Маємо незмінну мету – уже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни. І це можливо", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, уряд готує декілька технічних рішень, щоб школи могли працювати офлайн.

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