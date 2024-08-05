Існує незмінна мета – вже цього року підготувати основу для завершення цієї війни – Зеленський

У зверненні Володимир Зеленський розповів про продовження роботи над реалізацією Формули миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив про незмінну мету – цього року підготувати основу для завершення війни.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 5 серпня.
Президент розповів про продовження роботи над реалізацією Формули миру. На сьогодні є ще один новий підпис під комюніке Саміту – приєдналася Ботсвана.
Володимир Зеленський розповів, що цими днями тривають перемовини з учасниками наших робочих груп щодо пунктів Формули миру.
Власне, перемовини про те, як і коли ми наповнимо необхідним змістом реалізацію пунктів Формули миру.
"Маємо незмінну мету – уже цього року підготувати реальну основу для справедливого завершення цієї війни. І це можливо", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, уряд готує декілька технічних рішень, щоб школи могли працювати офлайн.
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