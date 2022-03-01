Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Існує ризик підриву газопроводів: на об'єктах затримують диверсантів, які розміщували мітки для ворога

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Існує ризик підриву газопроводів: на об'єктах затримують диверсантів, які розміщували мітки для ворога

Associated Press

Спеціалісти намагаються мінімізувати ризик вибухів.

Російські війська можуть готувати підриви газопроводів.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" в прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

Він запевнив, що ризик підриву газопроводів є. "Практично на всіх об'єктах були помічені диверсанти, які розставляли відповідні мітки. Ми точно не знаємо, навіщо це вони робили. Використовувати ці об'єкти фактично як щит, тобто захоплювати, як мішень використовувати, цивільне населення і забезпечення критичної життєдіяльності людей, або якісь інші в них цілі. Ми намагаємося ці мітки затирати, прибирати для того, щоб мінімізувати ризики таких атак", - зазначив він. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

Українські військові дають гідну відсіч армії ворога

Українські військові дають гідну відсіч армії ворога

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація