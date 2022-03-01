Існує ризик підриву газопроводів: на об'єктах затримують диверсантів, які розміщували мітки для ворога

Спеціалісти намагаються мінімізувати ризик вибухів.

Російські війська можуть готувати підриви газопроводів.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" в прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

Він запевнив, що ризик підриву газопроводів є. "Практично на всіх об'єктах були помічені диверсанти, які розставляли відповідні мітки. Ми точно не знаємо, навіщо це вони робили. Використовувати ці об'єкти фактично як щит, тобто захоплювати, як мішень використовувати, цивільне населення і забезпечення критичної життєдіяльності людей, або якісь інші в них цілі. Ми намагаємося ці мітки затирати, прибирати для того, щоб мінімізувати ризики таких атак", - зазначив він.