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Існує велика ймовірність повернення Україною окупованих Росією територій: ексочільник ЦРУ назвав умову

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Існує велика ймовірність повернення Україною окупованих Росією територій: ексочільник ЦРУ назвав умову

Фото: Pexels

Американський генерал, колишній очільник ЦРУ Девід Петреус повідомив, що стає все більш імовірним, що Україна поверне собі окуповані РФ від 25 лютого території.

Екголова ЦРУ додав, що вони спостерігають гальмування російського наступу. 

Про це американський генерал Девід Петреус сказав в інтерв'ю Bild.

"Справді, здається все більш імовірним, що українські війська зможуть повернути більшу частину, якщо не всі, території, які були окуповані російськими військами в останні місяці", — заявив Петреус.

Він наголосив, щоб такий сценарій став реальний, НАТО та західні партнери повинні постачати Україні озброєння такими темпами, як виділяють зараз. 

"Якщо НАТО та інші західні держави продовжуватимуть виділяти ресурси нинішніми темпами. Я вірю, що українські збройні сили зможуть зупинити подальше просування Росії, яке російські війська здійснюють з 24 лютого, і відбити завойовані території" - сказав Петреус.

Тим часом Петреус попередив про катастрофічні наслідки для Європи у разі перемоги Росії. "Військовий успіх Росії в Україні, який я вважаю дуже малоймовірним, був би катастрофічним для європейської безпеки", - сказав він.

Як повідомляли раніше, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що через невдачі на фронті російський диктатор Володимир Путін може змінити свою стратегію і перейти до плану D.

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