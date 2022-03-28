Існує великий ризик детонації: російські окупанти розміщують снаряди біля Чорнобильської АЕС

Денісова закликала МАГАТЕ відреагувати на дії окупантів.

Російські окупанти розміщують свої снаряди біля Чорнобильської АЕС, що загрожує ядерною небезпекою.

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Про це повідомила Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Нарощування військової присутності рашистських військ у зоні відчуження та поблизу Чорнобильської АЕС загрожує пошкодженням ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Це неминуче призведе до викиду в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним України та країн Європи. Ігноруючі суворі правила безпеки на ядерному об'єкті, окупанти транспортують і зберігають значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості від атомної станції. Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня перевозяться рашистами", - наголосила Денісова.

Уповноважена додала, що транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також розташоване на незначній відстані від АЕС.

"Існує великий ризик детонації боєприпасів при завантаженні та транспортуванні. Використовуючи атомні електростанції як укриття та засіб впливу на перебіг війни, російські війська умисно наражають на небезпеку всю Європу. Такі дії є прямим порушенням Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище та статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов'язань у ядерній сфері. Закликаю міжнародних партнерів та МАГАТЕ без зволікань вжити всіх можливих заходів для виведення військ Російської Федерації з територій Чорнобильської АЕС та взяти її та інші ядерні об’єкти України під свій захист", - зазначила Денісова.

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