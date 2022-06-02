"Існує загроза голоду для десятків мільйонів людей": Зеленський розповів про глобальну продовольчу кризу через дії РФ

Світ на порозі продовольчої кризи. Все через те, що російська армія блокує акваторії морів.
Дефіцит на ринку спостерігається не тільки в нашій країні, а також по всьому світу. Разом з тим відчутно зросли ціни на базові продукти.
Про це під час виступу на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC в Братиславі сказав президент України Володимир Зеленський.
За його словами, зараз існує загроза голоду для десятків мільйонів людей в різних країнах. Якщо цьому не запобігти, отримаємо проблему політичного хаосу в деяких державах Африки, Азії.
Крім того, може статися міграційна криза в Європі, коли люди з країн, які страждають від голоду, шукатимуть спасіння.
“Також продовольча криза неминуче призведе до масштабних протестів і в європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестуючим на вулицях різних європейських міст, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави – ця держава Росія – і однієї людини – в Москві, – яка віддала наказ щодо морської блокади України”, – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що житель Краматорська здавав окупантам позиції ЗСУ, після чого їх обстріляли ракетами.
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