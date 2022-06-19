Існує загроза ракетних ударів: очільник Чернігівської ОВА закликає жителів області не нехтувати повітряною тривогою

Жителів Чернігівській області попереджають, що 19 червня існує можливість завдання Росією ракетних ударів по залізниці в регіоні.
Тому очільник області В'ячеслав Чаус закликає не нехтувати сигналом повітряної тривоги і йти в укриття.
Про це посадовець повідомив на сторінці у Telegram.
"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області. Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - йдеться у його повідомленні.
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації зауважив, що усі відповідні служби та керівники громад попереджені.
Нагадаємо, у ніч проти 19 червня росіяни атакували ракетами Одеську область. Дві ракети запустили з з території тимчасово окупованого Криму. Українські сили ППО успішно їх збила.
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