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Існує загроза ракетних ударів: очільник Чернігівської ОВА закликає жителів області не нехтувати повітряною тривогою

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Існує загроза ракетних ударів: очільник Чернігівської ОВА закликає жителів області не нехтувати повітряною тривогою

Фото: Associated Press

Жителів Чернігівській області попереджають, що 19 червня існує можливість завдання Росією ракетних ударів по залізниці в регіоні.

Тому очільник області В'ячеслав Чаус закликає не нехтувати сигналом повітряної тривоги і йти в укриття. 

Про це посадовець повідомив на сторінці у Telegram.

"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області. Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - йдеться у його повідомленні.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації зауважив, що усі відповідні служби та керівники громад попереджені. 

Нагадаємо, у ніч проти 19 червня росіяни атакували ракетами Одеську область. Дві ракети запустили з  з території тимчасово окупованого Криму. Українські сили ППО успішно їх збила. 

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