Існують чотири головні складові української делегації для "переговорів" з РФ: Подоляк назвав, які саме

За словами Михайла Подоляка, головні складові для перемовин з Росією – це Abrams, Leopard, Marder та HIMARS.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав чотири головні складові української делегації для "переговорів" з Російською Федерацією.
Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.
"Єдина можлива делегація для "переговорів" із Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно визнаних кордонів України", - наголосив Подоляк.
Зазначимо, Україна ще не отримувала від США танки Abrams, а від Німеччини - танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін шукає шляхи до ескалації, аби підштовхувати та залякувати Захід, щоб він погодився на переговори з ним.
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