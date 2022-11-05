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Існують чотири головні складові української делегації для "переговорів" з РФ: Подоляк назвав, які саме

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Існують чотири головні складові української делегації для "переговорів" з РФ: Подоляк назвав, які саме

Фото: Associated Press

За словами Михайла Подоляка, головні складові для перемовин з Росією – це Abrams, Leopard, Marder та HIMARS.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав чотири головні складові української делегації для "переговорів" з Російською Федерацією.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Єдина можлива делегація для "переговорів" із Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Місце зустрічі – найсхідніша точка міжнародно визнаних кордонів України", - наголосив Подоляк.

Зазначимо, Україна ще не отримувала від США танки Abrams, а від Німеччини - танки Leopard і бойові машини піхоти Marder.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін шукає шляхи до ескалації, аби підштовхувати та залякувати Захід, щоб він погодився на переговори з ним.  

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Дата публікації
Перегляди
2092
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