Іспанці, які не мають жодного відношення до України, привезли до Львова карети швидких та тонна медикаментів

Іспанці, які не мають жодного відношення до України, привезли до Львова карети швидких та тонна медикаментів

Одну з карет допомогли купити черниці ордену Санта Клара.

До Львова прибув гуманітарний вантаж з Іспанії - карети швидкої та тонна медикаментів. Бізнесмени, волонтери і медики зібрали допомоги на десятки тисяч євро і готові допомагати ще.

Про це йдеться в ТСН.

В одному із військових шпиталів на заході України розпаковують гуманітарну допомогу з Іспанії. Кажуть, системи вакуум-терапії для лікуванні ран у вантажі - це найцінніше, вони зараз у дефіциті, найдешевші коштують тисячу доларів, а пораненому її треба міняти що кілька днів

«Допомогу ми отримали від грардії цивіль, національної поліції. Дуже багато медичного обладнання, лікарських засобів, які необхідні для надання медичної допомоги нашим пораненим, травмованим для того, щоб швидше їх поставити в стрій», - розповідають лікарі.

Крім медикаментів і обладнання три машини швидкої допомоги. «Всі швидкі повністю обладнані - всередині хірургічні і санітарні матеріали, все для того, щоб надати допомогу українським військовим. У такий складний час для України ми не можемо бути осторонь», - твердить керівник гуманітарної місії «Sos Ukrania» Роберто Рубіо.

«Ми отримали запит від українських медсестер, що є потреба в медичному, санітарному матеріалі. Ми почали збирати, долучилися волонтери, підприємці з міста Памплона та інші», - додає учасниця організації «Медсестри без кордонів» Летиція сан Мартін.

Цікаво, що гуманітарний вантаж зібрали і доправили не діаспоряни, а іспанці, які жодного стосунку до України не мають.

«Я черниця ордену Санта Клара, ми допомогти купили один з автомобілів швидкої. У нашому монастирі в Барселоні живе 600 українців, а я маю таку місію розказати всій Європі, що Україна - жертва, на Україну напали, Україна страждає і потребую нашої з вами допомоги», - розповідає іспанська черниця.

Також вже є домовленість про те, що Іспанії прийме на лікування та реабілітацію наших поранених військових.

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