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"Істерична евакуація": окупаційна влада хоче забезпечити "елітний коридор" на Кримському мосту

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"Істерична евакуація": окупаційна влада хоче забезпечити "елітний коридор" на Кримському мосту

Фото: Associated Press

В ЗСУ підтвердили, що так звана влада в Криму готує "елітний коридор" для втечі.

Після вибухів, у Криму, в істеричному темпі, відбувається евакуація з тимчасово окупованого півострова. Окупаційна влада намагається коректувати навантаження на Керченський міст, щоб забезпечити так званий "елітний коридор".   

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони "Півдня" України Наталя Гуменюк, пише 24 канал.

За її словами, окупаційна влада намагається коректувати навантаження на Керченський міст, адже хоче забезпечити там певний "елітний коридор". Загарбники намагаються евакуювати тих, кого вважають найціннішими.

"Це говорить про те, що вони дійсно вірять у ЗСУ і розуміють наслідки майбутні", - сказала Гуменюк.

Серпень в анексованому Росією Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах пролунали вибухи.

Нагадаємо, Путін може відмовитися від Криму для збереження своєї "репутації" та влади в Росії.

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