Істерика через HIMARS: Медвєдєв пригрозив ракетними ударами по "чому завгодно"

Істерика через HIMARS: Медвєдєв пригрозив ракетними ударами по "чому завгодно"

Медведєв пригрозив відповіддю на використання Україною американських РСЗВ HIMARS проти Росії.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який раніше погрожував світові ядерною зброєю, тепер злякався поставок Україні Штатами сучаснтх систем залпового вогню HIMARS.

Маріонетка Путіна пригрозив, що Росія буде стріляти "по центрах ухвалення рішень", якщо Київ використає цю зброю для удару по території РФ.

Про це Медведєв сказав в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, яке цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Медведєв пояснив, що йдеться про Міністерство оборони України, Генштаб, і "все, що завгодно".

"Але треба розуміти, що кінцеві центри ухвалення рішень у цьому випадку, на жаль, розташовані навіть не на території Києва. Тому це, безумовно, загроза, яку треба буде враховувати", — зазначив він, натякаючи очевидно на черговий удар Росією по українських містах, або, навіть, території сусідніх з Україною держав ЄС.

За його словами, Москва звернула увагу на зміну позиції Вашингтона щодо постачання озброєння до України.

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"Спочатку президент США Байден сказав, що вони не постачатимуть ракетні системи залпового вогню, РСЗВ, особливо просунутої дальності. А потім ця позиція була скоригована, і було оголошено, що, принаймні, окремі види типу HIMARS будуть поставлені", — каже путінська маріонетка.

Медведєв визнав, що у цих РСЗВ "не така дальність, як у деяких інших систем". Проте постачання HIMARS Україні він назвав "очевидною загрозою" для РФ, на яку Кремль "має реагувати".

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що США надають Україні сучасні системи залпового вогню HIMARS.

Своєю чергою новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що українська сторона сама вирішуватиме, на яку відстань застосовувати ракетні системи HIMARS.

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