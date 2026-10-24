Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Українські військові під час операції «Вівальді» зірвали плани російських окупантів охопити з флангів Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині, знищивши одну з ланок наступального угруповання та відкинувши противника. Це змусило росіян перейти до оборони й викликало істерику серед Z-блогерів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ підполковник Максим Жорін.

Реклама

За його словами, російські війська планували взяти Слов’янськ і Краматорськ у своєрідні «кліщі», щоб згодом витіснити українські підрозділи з цих міст. Однак під час операції «Вівальді» українські військові знищили одну з ланок цього задуму, зірвавши плани противника.

Реклама

«Як наслідок, не лише зупинили просування противника, а й відкинули його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону», — зазначив Жорін.

Він наголосив, що дії українських захисників змусили російські підрозділи зосередитися на стабілізації фронту та утриманні позицій, замість реалізації подальших наступальних планів.

За оцінкою підполковника, українська операція завдала противнику не лише військових, а й серйозних моральних втрат. Свідченням цього Жорін назвав емоційні та істеричні дописи російських Z-блогерів, які реагують на зрив планів окупантів щодо Слов’янська та Краматорська.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Нагадаємо, на Олександрівському напрямку 95-та бригада ЗСУ разом з іншими підрозділами ДШВ звільнила 26 населених пунктів. Цю операцію вважають одним із найуспішніших штурмів року, який здійснили Сили оборони.

Реклама

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Росія насправді не досягає своїх цілей на полі бою. Українські контрнаступальні операції оперативно зірвали запланований російський наступ, метою якого було повне захоплення Донецької області, — ціль, яку Путін сам визначив ще 2022 року.

Новини партнерів