Історичне рішення: Зеленський пояснив, чому ленд-ліз від США важливий для України

Історичне рішення: Зеленський пояснив, чому ленд-ліз від США важливий для України

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому ленд-ліз від США є важливим і навіть історичним рішенням для України.

Глава держави нагадав, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні увечері 11 травня.

Президент пояснив, що у роки Другої світової допомога за ленд-лізом від Сполучених Штатів для Великої Британії та Радянського Союзу кардинально змінила розстановку сил у Європі.

"Європейці тоді отримували за ленд-лізом велику номенклатуру продукції – від літаків до вантажівок, від авіаційного пального до засобів зв'язку. До речі, американські радіостанції та інші речі, поставлені за ленд-лізом, працювали для радянських людей ще довго після війни. Десятки років. Гітлерівська Німеччина навіть з урахуванням усіх ресурсів на захоплених територіях не могла нічого протиставити цьому потенціалу союзників на фундаменті американських виробничих сил", — сказав Зеленський.

Глава держави вважає невипадковим, що новий закон про ленд-ліз був підписаний саме 9 травня. Він подякував президентові Байдену "за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм".

"Бо ми зараз захищаємо свободу та право на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка становить для Європи не меншу загрозу, ніж була 80 років тому", — наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що ленд-ліз – це схема передачі Україні усього, що необхідно для оборони.

"Хоча формально це ніби позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно", — зазначає він.