"Історичний день": у Роботиному, за яке точилися запеклі бої, майорить український прапор

Бійці уточнили, що на прапорі був підпис головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У середу, 23 серпня, у День державного прапора, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг в селі Роботине (Запорізька область), за яке точилися запеклі і жорстокі бої.

Про це передає пресслужба 47-ї бригади

Роботине розташоване на одному із найгарячіших напрямків – Мелітопольському.

"Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", – йдеться в повідомленні 47-ї ОМБр.

У Роботиному, за яке точилися запеклі бої, встановили український прапор

Нагадаємо, що вчора, 22 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові зайшли до Роботиного Запорізької області.