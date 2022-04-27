“Історичний момент”: Збройні сили України починають перехід на зброю НАТО — Кулеба

Очільник українського МЗС повідомив, що українські воїни отримають багато різного озброєння, яким користуються країни Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав перехід ЗСУ на озброєння за стандартами НАТО історичним та переломним моментом.

Про це він заявив під час онлайн-включення на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ще два місяці тому, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ніхто навіть не замислювався про можливість переходу української армії на зброю НАТО.

"Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - наголосив Кулеба.

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Міністр підкреслив, що цей процес розпочався з поодиноких кроків, однак українському президентові Зеленському вдалося переконати президента США Джо Байдена у доцільності такого рішення.

“До нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок. До нас поїде набагато більше. І це історичний момент, це історичний перелом”, - зауважив очільник української дипломатії.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що головною умовою для контрнаступу українських військових є наявність важкого озброєння.

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