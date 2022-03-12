"Історично - це дуже непогано": Зеленський про посередництво Ізраїлю на миротворчій ниві між Україною та РФ

"Історично - це дуже непогано": Зеленський про посередництво Ізраїлю на миротворчій ниві між Україною та РФ

Президент вважає, що прем'єр-міністр країни Нафталі Бенет може зіграти важливу роль у переговорному процесі між Україною і Росією.

Україна позитивно відноситься до ініціатив Ізраїлю, зокрема посередництва прем'єр-міністра Нафталі Бенета, щодо пошуків дипломатичних шляхів розв'язання ситуації в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 березня, під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Що стосується країни Ізраїль і посередництво прем'єр-міністра Бенета. Ми в цілому позитивно відносимось. Я особливо позитивно ставлюсь до посередництва будь-кого, але я не називаю пана Бенета будь-ким", - зазначив він.

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Президент вважає, що він може зіграти важливу роль.

"Перш за все, тому що Ізраїль така країна, в ній багато історії і паралелей багато. І також в Ізраїлі була велика міграція євреїв з України, Росії, Білорусі, Казахстану. Я не говорю США, Європи тощо. Тому там дійсно багато людей. Там велика впливовість людей українськомовних і російськомовних. Велика діаспора, думаю десь півтора мільйони. І на 10 мільйонів країни, якщо я помиляюсь в цифрах, можете мене виправити. Я вважаю, що в цілому, я приблизно розумію, що десь приблизно 10-15 відсотків, це з нашого регіону люди, які приїхали. Тому вони дуже сильно впливають на рішення уряду. Я вважаю, що вони нас підтримують точно. Але частина напевно, яка з Росії, може підтримувати Росію, тому що я завжди казав - велику впливовість мають масмедіа", - наголосив він.

Зеленський нагадав, що і в Ізраїлі, і в США, і в Німеччині був великий вплив російськомовного телебачення. Українських телеканалів там майже не було.

"Я вважаю, що зараз є такий момент, коли цю практику можна змінити. Я вважаю, що пропаганди не має бути з будь-якої країни, це просто неправильно", - сказав він.

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Президент переконаний, що люди повинні самі обирати інформацію, самі аналізувати своєю головою.

"Тому посередництво Ізраїлю, тому що сама країна, історії багато, якщо чесно засновниками Ізраїлю є українські євреї, одним із засновників Ізраїлю є український єврей, які принесли туди свою історію і бажання створити таку державу, яка сьогодні сучасна і прекрасна. Тому, я думаю, що історично це дуже непогано мати таке посередництво", - резюмував він.

Про те, які країни пропонують посередництво між Україною та Росією та з якою метою - у нашому матеріалі.

ТСН.ua