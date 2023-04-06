Історик назвав конкретний час, коли почнуться бої за Крим: "Путіну вже доповіли"

Російський опозиціонер, історик Валерій Соловей заявив, що кремлівські аналітики доповіли диктатору Путіну, що бої за Крим можуть розпочатися вже влітку-восени 2023 року.

Про це він заявив у коментарі Юлії Латиніній, яка називає себе опозиційною журналісткою.

Соловей заявив, що кремлівські аналітики вже доповіли Путіну про те, що бої за Крим можуть відбутися уже наприкінці літа-на початку осені 2023 року. Він зазначив, що еліти не вдоволені такою перспективою.

"Тобто якщо Україна вийде на відстань, що дозволяє (а таке озброєння вона по всій видимості вже отримала, хоча не використовувала) накривати Керченський міст, то доля Криму опиниться під дуже серйозною загрозою. Всі ці люди налаштовані в загальному досить реалістично", - заявив Соловей.

Як Україна звільнятиме Крим: останні заяви

Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму, коли наша держава досягне меж окупованого РФ півострова. Проте орієнтуватися передусім потрібно на рішення президента Володимира Зеленського.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до деокупації Криму військовим шляхом, проте готова і до дипломатичного рішення.

"Зараз є розуміння, що цей шлях (звільння Криму - ред.) може бути як військовим, так і дипломатичним. Все залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", - зауважив Данілов.

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