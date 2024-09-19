Історик розповів, що може змусити Путіна закінчити війну в Україні

Путін, попри свою диктаторську владу, має слабкі місця.
Болісним ударом для очільника Кремля Володимира Путіна, після чого він може закінчити війну, може стати знакова перемога України на фронті.
Таку думку висловив доктор історичних наук, професор УКУ Ярослав Грицак в інтерв'ю 24 Каналу.
"Натомість я бачу таку слабку точку Путіна: якщо Україна досягне знакової перемоги на фронті. Це підважить образ Путіна як непереможного. Якщо це станеться, то почнеться бунт, але не в російському суспільстві, а серед його найближчого оточення", – вважає Грицак.
Друге, що може підірвати бажання Путіна воювати в Україні – це рішення Америки пригрозити найбільшим китайським банкам вторинними санкціями.
"Тут важелі мають США. Найбільшим ударом по цій схемі стало б рішення американського уряду пригрозити найбільшим китайським банкам вторинними санкціями. Санкціями, які б перекрили банкам Китаю вихід на глобальні ринки. Це справді відчутний удар, який змусив би Пекін двічі, а то й тричі подумати, чи варто допомагати Росії", – сказав професор, пояснивши, що це рішення перекрило б значні фінансові потоки країни-агресорки.
Нагадаємо, на думку очільника ГУР Кирила Буданова, Росія прагне закінчити війну до 2026 року.
Читайте також: