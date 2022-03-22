Історик закликав не робити комплімент "воші" Путіну, порівнюючи його з генієм зла - Гітлером

Він переконує, що жодної ідеології, яку мали німці, росіяни насправді не мають.

Порівнювати Росію з фашистською Німеччиною, а Путіна з Гітлером - це компліменти для російського режиму.

Так запевняє історик Марк Солонін в ефірі ТСН.

«Гітлер був генієм злодіянь, а Путін – мала незрозуміла воша, яку хвиля винесла на вершину», - зазначає він.

Солонін порадив не переоцінювати росіян, адже ідейників серед них немає, таких, які були у фашистській Німеччині. За його словами, росіяни просто відчули певне піднесення після постійного дефіциту в часи СРСР, коли на них посипались нафто-долари з приходом Путіна до влади. «Але ніхто там не любить Путіна, вони люблять куплений в кредит Ford Focus», - зазначив Солонін.

Переконує, що нібито всі масові зібрання, які відбуваються на підтримку Кремля – насправді звезення бюджетників. На доказ своїх слів наводить те, що в жодному російському місті немає добровольців, які б шикувалися в чергу, щоб йти на війну, а за його словами, лише це має значення.

«А якщо тобі телефонують і запитують, чи ви підтримуєте дії Путіна. Тобі телефонують, знають, хто ти такий, телефон прив’язаний… Ну, і що ти відповідатимеш? Особисто я не буду нариватись… Навіщо?» - запевняє Солонін.

Історик переконаний, що в Росії буде «бунт на колінах», тобто люди будуть відмовлятись від мобілізації. «Сидіти перед телевізором - це одне, а йти помирати за путінський палац – зовсім інше», – каже він.

Історик Марк Солонін про ознаки фашизму у Росії

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