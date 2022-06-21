Історія кота Нулика з гепіендом: як тварину вивезли з-під обстрілів на Донбасі та знайшли нових господарів

Історія кота Нулика з гепіендом: як тварину вивезли з-під обстрілів на Донбасі та знайшли нових господарів

Українські захисники на Донбасі знайшли та врятували котика, якого назвали Нуликом.

Тварину відвезли до Запоріжжя, де коту вже знайшли нових господарів.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Його знайшли наші захисники. Виснаженим та розгубленим. Тому й став Нуликом, бо знайшовся "на нулі"… Наші найкращі у світі воїни передали Нулика запорізьким рятувальникам. А ті заходилися шукати котику дім. Це ж британець – дуже тонкої душевної будови тваринка. Без свого дому він загине, від туги і самотності", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Рятувальники зазначили, що тварину вже оглянули ветеринари та знайшли коту нову родину.

"Віримо, що любов і тепло людських рук творять чудеса, і наш Нулик знову стане щасливим. Віримо, також, що його попередня сім’я у безпеці і з ними все добре. Так, як може бути добре під час війни… А росії – горіти у пеклі за все, що вона робить і з мирними людьми, і з безневинними істотами. Які також можуть страждати, любити і бути вдячними", - наголосили українські рятувальники.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Карпатах кудлатий пес-рятувальник Сікро допомагає шукати людей у горах.

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