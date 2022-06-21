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Історія кота Нулика з гепіендом: як тварину вивезли з-під обстрілів на Донбасі та знайшли нових господарів

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Історія кота Нулика з гепіендом: як тварину вивезли з-під обстрілів на Донбасі та знайшли нових господарів

Фото: ДСНС України

Українські захисники на Донбасі знайшли та врятували котика, якого назвали Нуликом.

Тварину відвезли до Запоріжжя, де коту вже знайшли нових господарів. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

"Його знайшли наші захисники. Виснаженим та розгубленим. Тому й став Нуликом, бо знайшовся "на нулі"… Наші найкращі у світі воїни передали Нулика запорізьким рятувальникам. А ті заходилися шукати котику дім. Це ж британець – дуже тонкої душевної будови тваринка. Без свого дому він загине, від туги і самотності", - йдеться у повідомленні. 

© ДСНС України
Фото: ДСНС України

Рятувальники зазначили, що тварину вже оглянули ветеринари та знайшли коту нову родину. 

"Віримо, що любов і тепло людських рук творять чудеса, і наш Нулик знову стане щасливим. Віримо, також, що його попередня сім’я у безпеці і з ними все добре. Так, як може бути добре під час війни… А росії – горіти у пеклі за все, що вона робить і з мирними людьми, і з безневинними істотами. Які також можуть страждати, любити і бути вдячними", - наголосили українські рятувальники. 

© ДСНС України
Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Карпатах кудлатий пес-рятувальник Сікро допомагає шукати людей у горах. 

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