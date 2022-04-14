Історія "макарівського Хатіко" отримала щасливий фінал: хто і як прихистив чотирилапу (фото, відео)

Нова господиня "макарівського Хатіко" дізналася про собаку з постів у соцмережах.
Історія вірної собаки Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала на вбиту окупантами власницю на порозі їхнього дому, отримала щасливий фінал.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
Зазначається, що тепер у Ріні є люблячі господарі, які займуться лікуванням та вихованням собаки. Нова господиня "макарівського Хатіко" з постів у соцмережах дізналася про собаку і виїхала на її пошуки.
Надія зустріла Ріні на порозі того ж таки будинку, де собака майже місяць чекала на свою господиню Тетяну, яку вбили російські військові. Жінка сіла поруч із Ріні і заплакала. Собака підійшла і злизала сльози.
Геращенко каже, що нові власники - люди з досвідом, які розуміють, як утримувати таку породу собак.
"Так почалася справжня любов. Тепер Ріні не одна! У неї з'явилися дбайливі нові господарі і навіть один тієї ж породи акіта-іну - Чіп", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, на Чернігівщині російські окупанти знищували навіть корів та собак (фото 18+).
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