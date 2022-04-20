"Історія не забуде воєнні злочини": президент Європейської ради побував на Київщіні та опублікував зворушливе фото

"Історія не забуде воєнні злочини": президент Європейської ради побував на Київщіні та опублікував зворушливе фото

Історія не забуде воєнні злочини, які були скоєні в Україні.

Про це з посиланням на президента Європейської ради Шарль Мішеля, пише CNN.

Президент Європейської ради оприлюднив у своєму акаунті в соцмережі знімки, як він відвідав Україну - зокрема Бородянку на Київщині.

"Як і Буча, і багато інших міст України. Історія не забуде воєнні злочини, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - написав Шарль Мішель.

Видання також наголошує, що Росія досі заперечує звинувачення у військових злочинах і стверджує, що її сили не націлені на цивільних осіб, але журналісти в Україні бачили докази звірств у багатьох місцях по всій країні.

У свою чергу прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кру заявив, що російська агресія в Україні “порівняна з найтемнішими сторінками нашої європейської історії”.

Нагадаємо, що військові, поліцейські та рятувальники під час военного стану в Україні будуть лікуватися безоплатньо.

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