Історія повторилася: Блінкен порівняв блокаду Ленінграда зі злочинами окупантів РФ у Маріуполі

Держсекретар США розповів світовій спільноті, що російська влада морить голодом українські міста.
Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв блокаду нацистами Ленінграда під час Другої світової війни із тим, що чинять російські окупанти з українським Маріуполем.
Про це він написав у Twitter.
"Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", — зазначив Блінкен.
У свій пост він держсекретар додав світлину із зображенням двох жінок з дітьми: однієї — з блокадного Ленінграда у 1942 році, іншої — з сучасного Маріуполя, оточеного загарбниками РФ.
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: багато поранених і вбитих жінок. Президент Зеленський назвав дії окупантів у Маріуполі "за межею звірства".
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