Історія повторилася: Блінкен порівняв блокаду Ленінграда зі злочинами окупантів РФ у Маріуполі

Історія повторилася: Блінкен порівняв блокаду Ленінграда зі злочинами окупантів РФ у Маріуполі

Держсекретар США розповів світовій спільноті, що російська влада морить голодом українські міста.

Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв блокаду нацистами Ленінграда під час Другої світової війни із тим, що чинять російські окупанти з українським Маріуполем.

Про це він написав у Twitter.

"Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", — зазначив Блінкен.

У свій пост він держсекретар додав світлину із зображенням двох жінок з дітьми: однієї — з блокадного Ленінграда у 1942 році, іншої — з сучасного Маріуполя, оточеного загарбниками РФ.