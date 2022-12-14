"Історія Росії": на Харківщині знайшли шкільні підручники, за якими РФ хотіла навчати українців

У Харківській області виявили російські підручники, які під час окупації до регіону завезли загарбники, щоб змусити українців за ними навчатись.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Російські шкільні підручники виявили в ліцеї с. Хотімля на Чугуївщині. Слідчі провели огляд ліцею у навчальному закладі та вилучили близько 300 російських підручників для учнів 1-9 класів, якими були обставлені всі шкільні парти.

Фото: Прокуратура Харківської області

Також правоохоронці знайшли так звані "атестати" про неповну загальну середню освіту російського зразка разом з додатками, підписані так званим "главой военно-гражданской администрации Харьковской области".

Фото: Прокуратура Харківської області

Наразі триває слідство за фактом колабораціонізму.

Як Росія воює у українськими шкільними підручниками

Одразу після окупації українських населених пунктів росіяни вилучають книжки з "екстремістським змістом" із бібліотек на окупованій Донеччині. Серед них, зокрема, усі підручники з історії України та української літератури. Росіяни за прикладом своїх нацистських натхненників попросту спалюють українські книги, щоб нав'язати своє маразматичне бачення історії та культури.

Також "реформи" відбуваються і в самій РФ. У Росії вирішили переписати історію, прибравши з книг згадки про Київську Русь.

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