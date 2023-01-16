Історія уцілілої жовтої кухні з Дніпра: до вибуху щаслива родина святкувала день народження (відео)

Жовта кухня, фото якої облетіло Мережу - це все, що залишилось від їхньої квартири.

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару по житловому будинку загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський у себе в квартирі. Його дружина Ольга та доньки перед вибухом вийшли до магазину.

Близькі родини показали відео, зняте на уцілілій кухні, за якийсь час до трагедії.

На ньому щаслива родина святкує день народження доньки. Троє дівчат, мати та батько задувають свічки на святковому торті.

Скриншот / Відео з відкритих джерел

Станом на ранок 16 січня відомо про 35 загиблих в результаті ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, серед них двоє дітей. 75 мешканців постраждало. Доля ще 35 людей невідома. Попередньо, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.

Серед загиблих - подружжя, яке втекло півроку тому від обстрілів у Нікополі. Їхні діти біля будинку чекали батьків, коли стався вибух. Ірина та Максим жили на восьмому поверсі в під'їзді, куди влучила ракета.

Також загинула 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама у момент вибуху. Вона навчалася в дев'ятому класі, займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом.