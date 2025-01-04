Історії, що вражають: двоє десантників з 79 ОДШБр взяли у полон 14 окупантів під час штурму

Двоє десантників зі штурмової групи 79 ОДШБр взяли у полон 14 окупантів на Донецькому напрямку.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією бригади, наші бійці підійшли впритул до однієї з російських позицій, яка збилася в тісний бліндаж, як щури і не висовували носа з укриття. Це все сталось після вдалого відпрацювання дронами, українськими військовими, по окупантах.

"Таким чином двом штурмовикам 79-ки вдається досягнути абсолютної раптовості — вони кидають гранати просто до входу у ворожий бліндаж", – йдеться в повідомленні.

У 79 ОДШБр заявили, що перелякані окупанти тут же кинули зброю та підняли руки. На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів.

"На унікальних кадрах з нічних дронів бачимо, як двоє наших десантників фактично строєм виводять російських солдатів у полон. Блискуча і героїчна робота", – підсумували у бригаді.

Історія дивовижного штурму

Нагадаємо, на Донеччині у боях за село Іванівка залучили танки, які відправили вибивати російську піхоту. У 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді показали цю роботу.

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