"Історичні землі" замість миру: Путін уже не приховує справжніх цілей та намірів у війні

Володимир Путін, Андрій Бєлоусов, Валерій Герасимов. / © Associated Press

Президент-диктатор Росії Володимир Путін та начальник Генштабу Валерій Герасимов продовжують публічно демонструвати свою відданість досягненню початкових воєнних цілей, перебільшуючи російські здобутки на полі бою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 17 грудня під час церемонії вручення медалей російським військовослужбовцям «фюрер» зухвало заявив, мовляв, РФ досягне всіх своїх цілей. Він також стверджував, що начебто загарбники захопили «стратегічно важливі населені пункти» і це відкриває можливості для подальших наступів.

«Ці заяви Путіна, як і попередні, свідчать про його відданість максималістським воєнним цілям 2022-го таким чином, що він не буде задоволений мирною угодою, заснованою на запропонованому США плані з 28 пунктів», — йдеться у звіті.

Аналітики акцентують, що Путін далі перебільшує успіхи Російської Федерації, стверджуючи, що його війська захопили Сіверськ. Своєю чергою, в ISW спостерігала лише докази про окупацію близько 77% міста.

Тим часом Герасимов заявив, начебто їхня армія захопила Куп’янськ (незважаючи на дедалі більше доказів того, що ЗСУ звільнили значну частину міста) та контролюють 50% Костянтинівки. До слова, в ISW не спостерігали доказів про просування РФ в Костянтинівці, а, за даними аналітиків, окуповано лише 1,6% міста.

Герасимов також стверджував, що загарбники країни-агресорки окупували понад 6300 квадратних кілометрів території України 2025-го. Це — трохи більше, ніж заявив міністр оборони Росії Андрія Бєлоусова.

ISW оцінює, що російські війська захопили лише близько 4700 квадратних кілометрів 2025 року, але навіть більш перебільшена заява Герасимова стосується лише площі, трохи більшої за штат Делавер, або лише 1,04% від загальної площі України.

«Перебільшені заяви Герасимова та Бєлоусова фактично демонструють повільні темпи російського просування та підривають постійні зусилля Кремля у когнітивній війні, спрямовані на зображення перемоги Росії на полі бою в Україні та краху української оборони як неминучого», — акцентують аналітики Інститут.

Президент України Володимир Зеленський, наголошують в ISW продовжує сигналізувати про свою відданість переговорам, тоді як високопосадовці Кремля продовжують публічно та прямо відкидати важливі пункти мирного плану, що зараз обговорюється.

Зазначається, що Кремль неодноразово висловлював своє небажання погоджуватися на будь-які суттєві гарантії безпеки для України, що, ймовірно, дозволить Росії відновити свою агресію проти України після миру для досягнення максималістської військової мети Путіна — отримання повного ефективного контролю над Україною. Зеленський, на відміну від цього, продемонстрував готовність України йти на суттєві компроміси.

«Кремлівські чиновники неодноразово відхиляли елементи 28-пунктного плану, ставлячи під сумнів готовність Путіна прийняти навіть цю загальну угоду та демонструючи, наскільки важливою буде надійна гарантія безпеки України для сталості будь-якої мирної угоди», — підсумовують в ISW.

Як повідомлялося, Путін пригрозив новими захопленнями територій України, якщо переговори про припинення війни за посередництва США не відбудуться. «Фюрер» продовжує заявляти, мовляв, Москва досягатиме своїх цілей як дипломатичним, так і військовим шляхом. За його словами, у разі відмови від «предметних переговорів» Росія продовжить війну для «звільнення історичних земель».

Аналітики ISW зауважують, що Володимир Путін знову і знову підтверджує свій курс на війну до повного захоплення України. Аналітики зауважують, що диктатор та різні кремлівські чиновники неодноразово називали широкі простори української території за межами чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала, «історичною» та «російською» територією.