Історичний перелам на фронті: Сирський розповів про колапс мобілізації в Росії

Олександр Сирський / © ТСН.ua

Міф про невичерпні людські ресурси Росії починає руйнуватися під тиском реальних цифр з поля бою. 2025 року окупаційна армія вперше зіткнулася з критичною тенденцією: масштаби втрат особового складу перевищили можливості Кремля щодо поповнення війська.

Про це в інтерв’ю виданню «Le Monde» розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Втрати Росії перевищили мобілізацію

Сирський наголосив, що саме 2025 рік став першим роком повномасштабної війни, коли негативна динаміка для окупантів стала очевидною.

«Незважаючи на те, що в 2025 році вдалося мобілізувати і призвати 406 тисяч осіб, їхні загальні втрати вбитими і пораненими склали приблизно 418 тисяч бійців», —заявив головнокомандувач ЗСУ.

Таким чином, «машина» російської мобілізації просто не встигає компенсувати ту кількість живої сили, яку щоденно перемелюють українські оборонці.

За словами генерала, Росія намагалася максимально наростити свою присутність на українській території. Відомо, що наступальні сили країни-агресорки були збільшені до 713 тисяч солдатів. Але навіть таке величезне угруповання стрімко виснажується.

Сирський підкреслив, що інтенсивність боїв залишається надзвичайно високою, і українські військові продовжують завдавати ворогу максимальних збитків.

«Зараз війська виводять з ладу 1000-1100 російських солдатів, убитих і поранених, на добу», — констатував головком.

Нагадаємо, за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павла Лакійчука, президент РФ Володимир Путін уникає оголошення загальної мобілізації, намагаючись компенсувати втрати армії за рахунок фінансового стимулювання контрактників.

За оцінкою експерта, Росія стикається з гострим дефіцитом особового складу, а темпи поповнення війська вже не перекривають втрат на фронті. Навіть значні одноразові виплати за підписання контрактів із Міноборони РФ не забезпечують необхідної кількості новобранців.

Раніше одним із джерел доукомплектування підрозділів були засуджені, однак цей ресурс, за словами Лакійчука, фактично вичерпано. У зв’язку з цим Москва активізувала вербування мігрантів із країн Центральної Азії та шукає можливості залучення іноземних військових контингентів.

Серед потенційних варіантів експерт називав використання підрозділів із Північної Кореї, а також теоретичну можливість тиску на білоруське керівництво. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше не демонстрував готовності передати свою армію під прямий контроль Москви.

На думку аналітика, Кремль балансуватиме між ризиками загальної мобілізації всередині РФ і спробами масштабувати альтернативні джерела поповнення армії.