Історичний провал Путіна: армія РФ побила антирекорд за сто років воєн

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Окупаційна армія Російської Федерації просувається в Україні найповільнішими темпами, ніж будь-які інші війська за понад 100 років воєн.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на аналіз Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За даними CSIS, після захоплення ініціативи 2024-го російські війська просувалися в середньому зі швидкістю від 15 до 70 метрів на день - під час своїх найвизначніших наступальних операцій. Згідно з аналізом, наступ РФ на Часів Яр, який розпочався у лютому 2024-го, показав, що загарбники просуваються із середньою швидкістю 15 метрів на день.

Реклама

Для порівняння, французькі війська просувалися приблизно на 80 метрів на день під час битви на Соммі під час Першої світової війни, 1916-го.

«Незважаючи на заяви про імпульс на полі бою в Україні, дані показують, що Росія платить надзвичайну ціну за мінімальні здобутки та дедалі більше занепадає», – йдеться в оцінюванні CSIS.

Фото: Центр стратегічних та міжнародних досліджень.

Нагадаємо, дані CSIS показують, що втрати РФ на фронті перевищили масштаби всіх воєн від часів Другої світової. Окупанти зазнали майже 1,2 млн втрат під час війни в Україні. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя. Зокрема, від лютого 2022-го знищено 325 000 окупантів.