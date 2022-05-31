ISW: бойовий дух окупантів знижується через великі втрати серед молодих офіцерів РФ (карти боїв)

Російські війська зосередилися на перегрупуванні поблизу Ізюма для відновлення наступу на Слов’янськ і Барвінкове і провели лише незначні, безуспішні атаки.

У новому звіті американського Інституту вивчення війни зазначили, що окупантам дотепер не вдалося повністю оточити Сєвєродонецьк.

Так, військові експерти США пишуть, що зростання втрат серед російських молодших офіцерів, ймовірно, ще більше погіршить російські можливості та призведе до подальшого морального зриву.

Міністерство оборони Британії заявило 30 травня, що російські війська зазнали нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого рангу.

"Офіцери батальйонів та бригад продовжують наражати на небезпеку воєнних РФ, замість того, щоб командувати з тилу та делегувати офіцерам нижчого рангу – через те, що старші російські офіцери тримають їх на "безкомпромісному рівні відповідальності" за свої дії", - додали фахівці.

Міністерство оборони Британії також повідомило, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму і модернізації в російських збройних силах і що триваючі втрати цих молодших офіцерів ускладнять командування й управління, особливо в батальйоні. Тактичні групи (БТГ), зібрані з тих, що вижили з кількох інших підрозділів.

Російські війська зосередилися на перегрупуванні поблизу Ізюма для відновлення наступу на Слов’янськ і Барвінкове і провели лише незначні, безуспішні атаки.

Вони поступово просуваються до Слов’янська і намагаються наступити на саме місто найближчими тижнями, але навряд чи досягнуть вирішального успіху.

ISW

Основні зусилля — Східна Україна

Підпорядковані основні зусилля окупантів зосередилися на південній Харківській, Донецькій, Луганській областях. Їхня мета: оточити українські сили на Сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області, територію, яку заявляють довірені особи Росії на Донбасі, повідомляють експерти.

Російські війська обстріляли українські позиції на північ від Харкова і 30 травня не зробили жодного підтвердженого просування.

Росіяни завдали РСЗВ та артилерійських ударів по Одноробівці, Уди, Руським Тишкам, Черкаським Тишкам, Руській Лозовій, Пітомнику, Борщовій, Перемозі, Циркунах, Шестаковому та Київському району м. Харкова.

Український Генштаб заявив, що метою цих артилерійських обстрілів є стримування подальшого просування України до міжнародного кордону.

ISW раніше оцінили, що деморалізація, погане командування і контроль серед російських військ можуть надати українським силам можливості для проведення розумних контрнаступів, особливо у зв'язку з тим, що російські військові продовжують вкладати ресурси в битву за Сєвєродонецьк за рахунок зусиль на інших напрямках.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що у РФ наразі немає сил для наступу на Київ.

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