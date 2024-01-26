ISW: Кремль більше не пропонує помилування засудженим, які йдуть на війну

Раніше російські чиновники вербували засуджених за допомогою обіцянок помилування та шестимісячних контрактів.

Російські високопосадовці більше не пропонують помилування засудженим новобранцям і суттєво змінюють умови їхньої служби щодо війни в Україні.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

Зазначається, що російські чиновники, ймовірно, припинили набір у підрозділи "Шторм-Z" у серпні 2023 року та почали вербувати засуджених у підрозділи "Шторм-V" на основі нових умов контракту.

"Російські чиновники раніше вербували засуджених, обіцяючи помилування та шестимісячні контракти, а підрозділи "Шторм-V", як повідомляється, не обіцяють помилування чи навіть умовно-дострокового звільнення та продовжують контракти засуджених на невизначений термін до кінця війни", - йдеться у повідомленні.

Кремль, ймовірно, продовжив контракти на підставі розпорядження президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію, як це роблять російські військові щодо мобілізованих.

Російське опозиційне видання "Важние истории" повідомило 25 січня, що особовий склад "Шторму-Z" звернувся з листом до Путіна з проханням розв'язати проблему з відсутністю обіцяних виплат, виплат за поранення і документів про зняття судимості для особового складу.

Натомість російська військова прокуратура написала, що указ Путіна, який обіцяє одноразові виплати у випадку поранення або загибелі, не стосується бійців "Шторму-Z".

Нагадаємо, Мін'юст РФ оголосив про історичний рекорд зі скорочення кількості ув'язнених. Так, 2023 року число "зеків" у російських виправних колоніях зменшилося щонайменше на 52 тисячі осіб.

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