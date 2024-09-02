ISW оцінює, що росіяни можливо захопили два населені пункти на Покровському напрямку

Російські військові нещодавно просунулися в напрямку Покровська на тлі продовження наступальних операцій в цьому районі станом на 1 вересня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Михайлівки та в центральну частину Долинівки (обидва населені пункти знаходяться на південний схід від Покровська). ISW оцінює, що російські сили, ймовірно, захопили ці населені пункти.

Однак, ISW не підтвердив інформацію про те, що російські війська діють у межах Селидового (також на південний схід від Покровська), попри численні російські заяви за останні кілька днів про просування всередині цього населеного пункту.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Птичі (на південний схід від Покровська) станом на 1 вересня, хоча ISW оцінює, що російські сили захопили цей населений пункт ще 22 серпня.

Нагадаємо, російські війська після захоплення Авдіївки в лютому почали наступ на Покровському напрямку, зосередивши там найбільш боєздатні підрозділи. Вони змогли просунутися до Покровська на 10 км і до Селидового на 3 км. Щодня на цьому напрямку відбувається близько 50 боєзіткнень, і Росія має перевагу в живій силі та техніці. Попри складну ситуацію, українські сили утримують контроль над регіоном.

Екс-командир "Азову" і заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що захоплення Покровська російськими окупантами відкриє для них нові можливості для подальшого наступу, що може мати серйозні наслідки для України.

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