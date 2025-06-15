ISW: Окупанти розгорнули наступ на Дніпропетровську область з трьох боків

Росіяни наступають на Дніпропетровщину з трьох напрямків / © Associated Press

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Російські окупаційні війська продовжують спроби прориву до Дніпропетровської області, зосередивши зусилля одразу на трьох тактичних напрямках.

Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, ворог повільно, але просувається на схід від Новопавлівки. Нещодавно оприлюднені кадри підтверджують, що росіяни зайшли в центральну частину села Горіхове і, ймовірно, повністю його контролюють. У наступі бере участь, зокрема, 80-й танковий полк РФ.

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Де саме наступає ворог

Російські війська намагаються просуватися до Дніпропетровщини з різних боків:

Зі східного напрямку: Основні бої точаться на схід від Новопавлівки, де діє 41-ша загальновійськова армія РФ. Російські підрозділи просуваються також у районах Котлярівки та Муравки. У березні-квітні цього року окупанти активізували наступ на південний захід від Покровська і вже наблизилися до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

З південно-східного напрямку: Ворог просувається на південний схід від Дачного, вглиб Дніпропетровської області. Це відбувається для підтримки інших атак. Хоча ЗСУ контратакують у районі Олексіївки, росіяни, за даними ISW, намагаються рухатися вздовж траси Курахове-Новопавлівка (Т-0428).

З південного напрямку: Недавні атаки в районі Комара також мають на меті захопити Новопавлівку. За інформацією українського оглядача Костянтина Машовця, деякі російські підрозділи вже зайняли Федорівку (на південь від Комара) та просуваються з Відрадного й Богатиря в бік Запоріжжя. Окупанти перекинули сюди додаткові сили, щоб посилити свої позиції.

Загалом, ISW зазначає, що російські війська прагнуть просунутися на північ у Дніпропетровську область та до населених пунктів Новопавлівка та Іванівка, рухаючись вздовж річки Мокрі Яли.

Нагадаємо, ISW не підтвердив обнадійливу заяву Зеленського про звільнення Андріївки у Сумській області. Аналітики зазначили, що не мають візуальних доказів для підтвердження повідомлень про просування ЗСУ на Сумщині.