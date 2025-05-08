Наступ РФ та атака ЗСУ в Курській області: що змінилося на фронті за добу (карти ISW)

Фронт в Україні / © ТСН.ua

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Російська війська просунулися під Вовчанськом, Часовим Яром, Торецьком, Новопавлівкою та Великою Новосілкою. Водночас ЗСУ, ймовірно, мають успіхи в Курській області РФ.

Про це повідомляє ISW.

Курська область

Українські війська, ймовірно, просунулися на південь Тьоткіно, Курська область. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 травня, показують, як російські війська здійснюють авіаудар по будівлі в південній частині міста. Російські мілблогери заявили, що українські війська захопили до двох вулиць і утримують позиції в населеному пункті.

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«Російські мілблогери стверджували, що армія РФ вибила українські війська з Тьоткіно. За їхніми даними, російські війська відбили обмежені українські механізовані атаки на Тьоткіно та Новий Путь, а українські війська продовжують використовувати техніку для розмінування для створення шляхів через російські мінні поля в цьому районі. Один мілблогер заявив, що українські війська захопили Новий Путь, але інші спростували ці дані», — йдеться у матеріалі.

ISW не спостерігала геолокаційних відеозаписів, які б свідчили про те, що українські війська увійшли до Нового Путі.

Сумська область

Станом на 7 травня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники відбили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи перетнути міжнародний кордон у невстановленому районі Сумської області 6 травня. Він також заявив, що російські війська часто намагаються перетнути міжнародний кордон із Сумською областю, використовуючи невеликі групи від трьох до десяти піхотинців та мотоциклів.

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Харківська область

Як зазначають аналітики, геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися поблизу агрегатного заводу в центрі Вовчанська.

Російські бійці 6 і 7 травня наступали на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Луганська область

Російські війська 7 травня продовжили наступальні операції на Куп’янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

6 та 7 травня російські війська атакували на північний схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та Кам’янки та на південний схід від Куп’янська поблизу Глушківки.

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Командир українського полку безпілотних систем, що діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують використовувати бронетехніку для перевезення піхоти на передову для здійснення штурмів.

Окупанти 7 травня продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.

Зазначається, що 6 та 7 травня російські війська атакували поблизу Загризового, Нової Кругляківки, Копанок, Надії, Зеленого Гаю, Греківки та у напрямку Ольгівки.

Донецька область

Російські війська 7 травня продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

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Армія РФ 6 та 7 травня провела наступальні операції на північний схід від Лимана поблизу Рідкодуба, Нового Миру, Липового, Ямполівки, Зеленої Долини та Колодязів, а також на схід від Лимана поблизу Торського.

Російський мілблогер стверджував, що район поблизу Свято-Вознесенської церкви на півночі Торського є спірною «сірою зоною».

Російські війська 7 травня продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти атакували на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки та на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського. Український оглядач Машовець повідомив, що російські війська посилюють наступальні операції в напрямках Григорівка, Вехнокам’янське, Івано-Дарівка, Виймка та Переїзне.

Також відомо про просування російських військ в напрямку Часового Яру. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 травня, свідчать про те, що противник нещодавно просунувся до шахти «Північна» на північ від Часового Яру.

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Додають, що 6 та 7 травня російські війська провели наступальні операції поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

Стало відомо, що російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку.

На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 6 травня, видно, як російські військовослужбовці піднімають прапор у північній Новооленівці, що свідчить про його захоплення.

В Інституті констатували, що 6 та 7 травня російські війська провели наступальні операції поблизу Торецька, Диліївки, Дачного, Дружби, Щербинівки, Нової Полтавки та Калиново. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Новооленівки.

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Як заявив командир українського батальйону, що діє на Торецькому напрямку, російські війська використовують дрони з оптоволоконним оглядом (FPV) та оптоволоконними кабелями для ударів по українській логістиці. Так, армія РФ використовує близько 150 дронів на день, щоб блокувати над землею та близько до неї поблизу логістичних шляхів, щоб завдавати ударів по українській техніці на дорогах поблизу Олександрополя, Нової Полтавки та Новооленівки. Окупанти переміщують дрони з оптоволоконним кабелем на свої передові позиції в пішому порядку, щоб завдавати ударів по українських ближніх тилових районах.

Солдати РФ 7 травня продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але не просунулися вперед.

Російські війська 6 та 7 травня продовжували наземні атаки на схід від Покровська поблизу Малинівки та Проміня і в напрямку Миролюбівки, поблизу Лисівки, Шевченка, Даченського та Звірового, Котлиного та Удачного.

Командир української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив: російські війська продовжують постійні піхотні атаки невеликими групами та використовують легку моторизовану техніку для перевезення піхоти. Окупанти не атакують бронетехнікою через загрозу ударів українських безпілотників. За його словами, українські війська захоплюють деяких російських солдатів протягом одного тижня-місяця після підписання російськими солдатами контрактів на військову службу. Речник іншої української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська збільшують використання безпілотників та здійснюють удари з їхнього використання приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.

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Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 та 7 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Новосергіївки та Троїцького відповідно.

Російські війська продовжували наземні наступи на Нововопавлівку, а також біля Новосергіївки, Преображенки, Новоолександріївки, Котлярівки, Надіївки, Срібного, Богданівки і Троїцького 6 і 7 травня.

Російський мілблогер стверджував, що українські війська утримують позиції у західній Новоолександрівці.

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Повідомляється, що 7 травня російські війська продовжили наступальні операції на Курахівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

За даними аналітиків, 6 та 7 травня російські війська провели наступальні операції на захід від Курахового поблизу Андріївки, Багатира, Олексіївки та Костянтинополя, а також на південний захід від Курахового поблизу Одрадного. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Багатира.

Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки.

Оцінка просування російських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Новополя.

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Російські війська вели наступальні дії в районі Шевченка, біля Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Новополя і Рівнополя 6 і 7 травня.

Запорізька область

У ISW повідомили, що 6 та 7 травня російські війська провели наступальні операції на схід від Гуляйполя поблизу Високого, але не просунулися вперед.

Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 7 травня, але підтвердженого прогресу не досягли.

Росіяни 6 та 7 травня здійснили наземні атаки на південний схід від Оріхова поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків, Кам’янського та Щербаків і у напрямку Новоандріївки. Мілблогер з РФ 7 травня заявив, що російські війська контратакували поблизу Степового та Щербаків.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко 7 травня заявив, що російські артилерійські удари вивели з ладу одну з двох ліній електропередач, що з’єднують окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) з українською енергосистемою. Міненерго України заявило, що повне відключення ЗАЕС від енергосистеми може спричинити чергове знеструмлення на станції та збільшити ризик радіологічного інциденту поблизу станції.

Російське джерело стверджує, що українські війська завдали удару за допомогою системи HIMARS по скупченню підрозділів 70-го мотострілецького полку Росії поблизу окупованого Мирного, Запорізька область, в результаті чого загинуло 22 військовослужбовці, включаючи трьох офіцерів.

Херсонська область

Російські війська 7 травня провели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.

Нагадаємо, російські війська активізували атаки на Новопавлівському напрямку, намагаючись прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області до 9 травня. Але в Силах оборони заявляють: досягти цієї мети окупантам не вдасться.

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