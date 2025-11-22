Аналітики ISW спростували фейки Кремля щодо "захоплення" Куп’янська

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські війська ефективно відбили спроби російських сил захопити населені пункти на Куп’янському напрямку, хоча Росія продовжує поширювати перебільшені заяви про свої успіхи.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російське командування та президент РФ активно намагаються створити враження неминучої перемоги, щоб тиснути на Україну та Захід.

Під час наради 20 листопада Путін з’явився у військовій формі — це вже четвертий публічний випадок з початку повномасштабного вторгнення. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про контроль над понад 80% Вовчанська та понад 75% Покровська, однак реальні спостереження показують лише 34% і 46% відповідно.

Командир Південної групи російських військ генерал-лейтенант Сергій Медведєв повідомив про захоплення східної та південно-східної частини Костянтинівки та зачистку центральних районів, проте ISW фіксує лише обмежені проникнення в південно-східну частину міста. Російське командування планує встановити контроль над більшістю Костянтинівки до середини грудня, хоча Путін заявив, що точні терміни не мають значення.

У звіті йдеться, що Росія також широко використовує символічні дії — підняття прапорів у населених пунктах, щоб демонструвати «успіхи». 21 листопада оприлюднені відео показують невеликі групи російських військових із прапорами у Куп’янську, Новоселівці, Ставках та Ямполі. ISW підкреслює, що це лише локальні проникнення й вони не змінюють фактичного контролю над територією.

Також, Куп’янський напрямок є одним із небагатьох прикладів, де українські війська успішно відбивають масовані атаки. ISW зазначає, що українські сили поступово відкидають російський наступ, не дозволяючи встановити тривалий контроль над стратегічно важливими населеними пунктами. Це перший подібний успіх за останні роки на цьому фронті.

У ISW акцентують що попри заяви Кремля про «невідворотну перемогу», реальна ситуація свідчить про стійкість української оборони та ефективність військових дій у протидії російським атакам.

