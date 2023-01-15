В ISW пояснили, навіщо Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару"

Пригожин 14 січня знову опублікував відео з нібито Соледару

Засновник терористичної ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "захоплення Соледару", щоб відрізнити своїх бойовиків від інших загарбників та підняти власний авторитет.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що Пригожин 14 січня знову опублікував відео з нібито Соледару, на якому знову пропагандував бойовиків своєї ПВК "Вагнера".

"Пригожин представив командира групи "Вагнера", який керував боями за населений пункт, і вихваляв можливості Вагнера порівняно зі звичайними російськими військовими. Він заявив, що група Вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці та найкращій системі управління", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники, які боронять Бахмут, ліквідували штурмовиків "Вагнера", які намагалися атакувати один з опорних пунктів.

Крім того, раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія має вже три армії, одна з яких — регулярні збройні сили РФ. Щонайменше дві армії - приватні війська: "вагнерівців" і кадирівці.

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