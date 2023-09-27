ISW про успіхи ЗСУ у Запорізькій області: досягли околиці Новопрокопівки

Збройні сили України продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Вони також проводили наступальні операції на заході Запорізькій області та досягли північної околиці Новопрокопівки.

Про це йдеться у свідому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Своєю чергою підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії РФ дислокуються під Токмаком. Втім, командування окупантів не укомплектувало глибоко багатоешелонову оборону на півдні України.

"Напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу західної Запорізької області загрожує цілісності російської оборони, та сприяє контрнаступу ЗСУ", - зауважують в ISW.

За інформацією ISW, ситуація у Вербовому залишається незрозумілою, оскільки 26 вересня Сили оборони продовжували наступальні дії на заході Запорізької області.

Російські війська вели контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів, наголошують американські аналітики. Тим часом український Генштаб повідомив, що українські війська відбили п'ять контратак росіян поблизу Кліщіївки.

Раніше в ISW повідомляли, що ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні. Експерти продовжують вважати, що ЗС РФ не мають достатніх сил, розгорнутих у Західній Запорізькій області в Україні, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону.

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