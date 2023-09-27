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ISW про успіхи ЗСУ у Запорізькій області: досягли околиці Новопрокопівки

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Олена КапнікОлена Капнік
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ISW про успіхи ЗСУ у Запорізькій області: досягли околиці Новопрокопівки

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Окупанти перекинули війська до Токмака.

Збройні сили України продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Вони також проводили наступальні операції на заході Запорізькій області та досягли північної околиці Новопрокопівки.

Про це йдеться у свідому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Своєю чергою підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії РФ дислокуються під Токмаком. Втім, командування окупантів не укомплектувало глибоко багатоешелонову оборону на півдні України.

"Напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу західної Запорізької області загрожує цілісності російської оборони, та сприяє контрнаступу ЗСУ", - зауважують в ISW.

За інформацією ISW, ситуація у Вербовому залишається незрозумілою, оскільки 26 вересня Сили оборони продовжували наступальні дії на заході Запорізької області.

Російські війська вели контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів, наголошують американські аналітики. Тим часом український Генштаб повідомив, що українські війська відбили п'ять контратак росіян поблизу Кліщіївки.

Раніше в ISW повідомляли, що ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні. Експерти продовжують вважати, що ЗС РФ не мають достатніх сил, розгорнутих у Західній Запорізькій області в Україні, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону.

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Перегляди
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