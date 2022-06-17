ISW розповіли про можливе відновлення контрнаступу ЗСУ на захід від Ізюма

ISW розповіли про можливе відновлення контрнаступу ЗСУ на захід від Ізюма

Російські війська провели невдалі наступальні операції на північний захід від Слов’янська, натомість українські війська відновили підготовку до контрнаступу на захід від Ізюма.

ЗСУ вступили в бойові зіткнення з окупантами на північ і північний схід від Харкова, але поки жодна значна територія "не перейшла з рук в руки".

Про це повідомили в американському інституті вивчення війни (ISW).

За даними фахівців, російські війська зробили безуспішні атаки на північний захід від Слов'янська, що в Краматорському районі Донецької області, і поступово просувалися по території на південний схід від Ізюма на Харківщині.

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Утім, окупанти не змогли захопити Долину (на трасі Е40, що веде до Слов'янська) і відійшли на раніше зайняті позиції.

Своєю чергою, українські військові обстріляли російську важку артилерію, якою окупанти намагаються просунутися зі сходу і північно-західної околиці Богородичного, приблизно за 25 км на південний схід від Ізюма.

Отже, як додають в ISW, українські сили можуть відновити контрнаступальні операції на захід від Ізюма.

Нагадаємо, у Харкові росіяни знищили місцеве депо і сотню трамваїв перетворили на брухт.

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