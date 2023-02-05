ISW спрогнозували напрямок чергового російського наступу

Наступний російський наступ, скоріш за все, відбудеться не у напряму міста Запоріжжя, а в Луганській області.

Такий прогноз зробив Інститут вивчення війни (ISW).

"Навряд чи російські рішучі наступальні операції будуть спрямовані на місто Запоріжжя із західної лінії фронту Донецьк – Запоріжжя, оскільки російські військові продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики взяли до уваги інформацію радника українського мера Маріуполя Петра Андрюшенка про те, що російські військові в Маріуполі розповідають мешканцям, що російські військові віддали наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, міста Запоріжжя та Запорізької області. Він додав, що Росія також нарощує сили в казармах і населених пунктах на дорогах, що ведуть до передових позицій, і ввела до Маріуполя та його околиць додаткові 10-15 тисяч солдатів. Андрюшенко зазначив, що російські війська, як повідомляється, мають 30 тисяч військових на маріупольському напрямку.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія зосереджує війська та військову техніку для проведення рішучого наступу на захід Луганської області та напрямки Бахмута, – йдеться у звіті. – ISW продовжує спостерігати за переміщенням Росією військової техніки та елітних підрозділів, а також за підготовкою матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує прогнози Заходу та України щодо наступу в західній частині Луганської області на Бахмут. Російські війська також посилюють атаки на Бахмут, нехтуючи лініями фронту навколо міста Донецьк. Українські військові повідомляють, що російські війська не зібрали достатньо потужного ударного угруповання для наступу на запорізькому напрямку".

Росіяни поширюють інформацію, що наприкінці січня вони просунулися у Запорізькій області. ISW не вірить і це як інформаційну операцію, спрямовану на розосередження українських військ напередодні вирішального наступу на сході.

Нагадаємо, в кінці січня секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що Росія може за два-три тижні влаштувати серйозну ескалацію. Ворог може спробувати влаштувати ще одну атаку з півночі, півдня та сходу.

Директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав, що наступні пів року війни будуть "критичними", коли на фронті відбуватимуться ключові події. Бернс вважає, що цей період стане вирішальним.

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