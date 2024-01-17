ISW зафіксував просування окупантів в районі Кремінної та Бахмута: де і який вигляд має мапа бойових дій

Українське командування не прокоментувало відповідну інформацію.
Американські аналітики заявляють про просування російських окупантів поблизу Кремінної Луганської області та Бахмута Донецької області.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), які посилаються на супутникові фотографії.
Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська просунулися на північ від Діброви (на південний захід від Кремінної). В ISW посилаються на російські та українські джерела, які нібито заявили про позиційні бої:
- на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки;
- на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки та Площанки;
- на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки;
- на південний захід від Кремінної поблизу Серебрянського лісництва та Діброви;
- на південь від Кремінної біля Білогорівки та Григорівки.
Російські мілблогери, посилаючись на якісь невідомі українські джерела, стверджували, що їхні війська просунулися в районі Макіївки. Втім, в ISW це не підтверджують.
Також американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри від 15 січня, заявляють нібито про просування окупантів поблизу Бахмута, а саме на північ від Кліщіївки.
"Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північний схід від Бахмута поблизу Веселого та Верхньокам'янського; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки", - заявляють в ISW.
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