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ISW зафіксував просування окупантів в районі Кремінної та Бахмута: де і який вигляд має мапа бойових дій

ISW зафіксував просування окупантів в районі Кремінної та Бахмута: де і який вигляд має мапа бойових дій

Російські військові / Фото: Associated Press

Українське командування не прокоментувало відповідну інформацію.

Американські аналітики заявляють про просування російських окупантів поблизу Кремінної Луганської області та Бахмута Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), які посилаються на супутникові фотографії.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська просунулися на північ від Діброви (на південний захід від Кремінної). В ISW посилаються на російські та українські джерела, які нібито заявили про позиційні бої:

  • на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки;
  • на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки та Площанки;
  • на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки;
  • на південний захід від Кремінної поблизу Серебрянського лісництва та Діброви;
  • на південь від Кремінної біля Білогорівки та Григорівки. 
Мапа бойових дій поблизу Кремінної. ФОТО: ISW / ©
Мапа бойових дій поблизу Кремінної. ФОТО: ISW

Російські мілблогери, посилаючись на якісь невідомі українські джерела, стверджували, що їхні війська просунулися в районі Макіївки. Втім, в ISW це не підтверджують.

Також американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри від 15 січня, заявляють нібито про просування окупантів поблизу Бахмута, а саме на північ від Кліщіївки.

"Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північний схід від Бахмута поблизу Веселого та Верхньокам'янського; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки", - заявляють в ISW.

Мапа бойових дій біля Бахмута. ФОТО: ISW / ©
Мапа бойових дій біля Бахмута. ФОТО: ISW

Нагадаємо, в ISW назвали дати "нового наступу РФ". ТСН.ua проаналізував інформацію, опубліковану у матерів. Чи можна їй довіряти - читайте ТУТ.

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