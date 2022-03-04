IT-компанія EPAM не буде обслуговувати клієнтів в Росії та виділила $100 млн українцям

IT-компанія EPAM не буде обслуговувати клієнтів в Росії та виділила $100 млн українцям

Компанія допоможе українським співробітникам та їх сім'ям.

Американська IT-компанія EPAM більше не буде обслуговувати російських клієнтів.

Про це 4 березня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Крім того, компанія виділила 100 мільйонів доларів для українських співробітників та їхніх сімей.

"Нагадаю, що український офіс ЕПАМ завжди допомагав уряду України впроваджувати цифрову трансформацію України", - написав він.