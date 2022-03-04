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IT-компанія EPAM не буде обслуговувати клієнтів в Росії та виділила $100 млн українцям

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IT-компанія EPAM не буде обслуговувати клієнтів в Росії та виділила $100 млн українцям

Компанія допоможе українським співробітникам та їх сім'ям.

Американська IT-компанія EPAM більше не буде обслуговувати російських клієнтів.

Про це 4 березня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Крім того, компанія виділила 100 мільйонів доларів для українських співробітників та їхніх сімей.

"Нагадаю, що український офіс ЕПАМ завжди допомагав уряду України впроваджувати цифрову трансформацію України", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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