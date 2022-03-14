Італія заарештувала вілли російського пропагандиста Соловйова, але не всі: розслідування

Соловйов має два ще не арештовані будинки в Італії.

Російський телепропагандист Володимир Соловйов, який брехливо розповідає про війну в Україні, яку розпочала Росія, має чотири об'єкти нерухомості в ЄС, Італії. Два з них ще не заарештовані.

Про це повідомляє Команда Навального в Ютуб-каналі “Популярна політика”.

“Ми відправили заяву до комітету фінансової безпеки Італії. Вони вже арештували 2 будинки Соловйова, і щоб допомогти їм усе зробити до кінця, ми повідомляємо про третє володіння Соловйова. А також про величезний особняк, куплений його матір'ю 2021 року”, - повідомили розслідувачі.

Вони також попросили відкликати італійські візи та посвідку на проживання у всіх членів сім'ї Соловйова, “оскільки їх проживання в Італії можливе лише за кошти Соловйова, перераховані з Росії, що неможливо через санкції”.

Тим часом видання La Repubblica пише, що італійська фінансова поліція заарештувала вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

За даними La Repubblica, арештовано дві вілли у Комо, що належать ведучому. Їх вартість складає 8 мільйонів євро.

А за повідомленням Reuters, ще перед конфіскацією Соловйов нарікав в ефірі державних телеканалів, що він ризикує втратити свої італійські вілли.

“Ви ж сказали нам, що Європа має священні права власності”, — цитує слова ведучого сайт The Daily Beast.

За даними Reuters, загалом італійська поліція вилучила вілли та яхти вартістю 143 мільйони євро (156 мільйонів доларів) у п’яти високопоставлених росіян, які були внесені до санкційних списків після нападу Росії на Україну.

Зокрема, арештовано яхти олігархів Олексія Мордашова і Геннадія Тимченка, віллу Алішера Усманова, віллу депутата-єдинороса Олега Савченка. Найціннішим активом із-поміж конфіскованих є 65-метрова яхта Lady M вартістю 65 мільйонів євро. Вона належала Олексію Мордашову, якого називають найбагатшою людиною Росії.

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